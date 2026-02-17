Slomljena rebra, hematomi po glavi i telu: Evo u kakvom je stanju prebijeni sin Snežane Đurišić

Sin pevačice Snežane Đurišić, Marko Gvozdenović (46) pretučen je u jednom stanu na Vračaru.

Njega je, kako prenose mediji, pretukao komšija. Gvozdenović je hitno primljen u bolnicu i smešten je na odeljenje Hirurgije. Prema saznanjima do kojih je došla ekipa Kurira, Gvozdenović je zadobio povrede u predelu grudnog koša, vidljive modrice po telu, oguljotina na laktovima, kao i hematome i razderotine na glavi. Zbog preloma više rebara hitno je primljen i ukazana mu je lekarska pomoć i obavljena dodatna dijagnostika. Kako navodi naš izvor, u trenutku prijema