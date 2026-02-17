Snežana Đurišić godinama nije pričala sa sinom: Isplivali detalji njihovog komplikovanog odnosa

Mondo pre 4 sati  |  Marina Cvetković
Snežana Đurišić godinama nije pričala sa sinom: Isplivali detalji njihovog komplikovanog odnosa

Jutros je odjeknula vest da je sin Snežane Ðurišić, Marko Gvozdenović, pretučen noćas na Vračaru.

On je hitno primljen u bolnicu nakon što je brutalno pretučen u jednom stanu na Vračaru, prenose domaći mediji. Prema nezvaničnim informacijama iz istrage, do incidenta je došlo prekjuče u popodnevnim časovima kada je Gvozdenović otišao u posetu svom komšiji. Pod okolnostima koje se još uvek precizno utvrđuju, između dvojice muškaraca izbila je žučna rasprava koja je ubrzo eskalirala u fizički obračun. Evo kako on izgleda: Odnos između Snežane i njega se popravio,
Otvori na mondo.rs

Povezane vesti »

Snežana i njen sin koji je pretučen godinama nisu pričali, evo u kakvom su sada odnosu: "Bila je majka, a sad je drug"

Snežana i njen sin koji je pretučen godinama nisu pričali, evo u kakvom su sada odnosu: "Bila je majka, a sad je drug"

Blic pre 21 minuta
Slomljena rebra, hematomi po glavi i telu: Evo u kakvom je stanju prebijeni sin Snežane Đurišić

Slomljena rebra, hematomi po glavi i telu: Evo u kakvom je stanju prebijeni sin Snežane Đurišić

Kurir pre 3 sata
Pretučen sin Snežane Đurišić Incident se dogodio u stanu na Vračaru, polomljena mu rebra, komšija ga pretukao

Pretučen sin Snežane Đurišić Incident se dogodio u stanu na Vračaru, polomljena mu rebra, komšija ga pretukao

Blic pre 4 sati
Komšija mu polomio rebra: Evo ko je muškarac koji je naneo povrede sinu Snežane Đurišić

Komšija mu polomio rebra: Evo ko je muškarac koji je naneo povrede sinu Snežane Đurišić

Blic pre 5 sati
"Pozvao me je na razgovor, pa su usledile batine" Šok detalji prebijanja sina Snežane Đurišić: Marko ima podlive, polomljena…

"Pozvao me je na razgovor, pa su usledile batine" Šok detalji prebijanja sina Snežane Đurišić: Marko ima podlive, polomljena mu rebra

Blic pre 4 sati
"Ma kakav da je, on je moje dete, iako nije dobar", Snežana Đurišić je pričala o problematičnom sinu: "Borim se i boriću se…

"Ma kakav da je, on je moje dete, iako nije dobar", Snežana Đurišić je pričala o problematičnom sinu: "Borim se i boriću se dok sam živa"

Blic pre 4 sati
Ko je sin Snežane Đurišić? Pre 4 godine bio u centru skandala, gazda ga optužio da mu je ukrao 20.000 dinara

Ko je sin Snežane Đurišić? Pre 4 godine bio u centru skandala, gazda ga optužio da mu je ukrao 20.000 dinara

Mondo pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Snežana Đurišić

Zabava, najnovije vesti »

Gastoz došao sa misterioznom devojkom Poznati se sjatili kod Nadice Ademov: Voditeljka ima bezobrazan dekolte, a tek da vidite…

Gastoz došao sa misterioznom devojkom Poznati se sjatili kod Nadice Ademov: Voditeljka ima bezobrazan dekolte, a tek da vidite poklon od Kaće i Gobelje (video)

Blic pre 21 minuta
"Rano je izgubila oca i napustila rodni grad" Teška životna priča Sanje Đorđević, evo zašto je otišla iz Crne Gore još dok je…

"Rano je izgubila oca i napustila rodni grad" Teška životna priča Sanje Đorđević, evo zašto je otišla iz Crne Gore još dok je bila osnovac

Blic pre 21 minuta
Marija Šerifović ne krije tugu: Mnoge dirnula rečima od kojih se steže knedla u grlu: "Retki ostave trag u vremenu, nedostaješ"…

Marija Šerifović ne krije tugu: Mnoge dirnula rečima od kojih se steže knedla u grlu: "Retki ostave trag u vremenu, nedostaješ"

Blic pre 1 minut
Mihajlo Šaulić sa ženom stigao na pomen ocu: Ne odvaja se majke, tu je i Ilda: Tuga na Novom groblju (video)

Mihajlo Šaulić sa ženom stigao na pomen ocu: Ne odvaja se majke, tu je i Ilda: Tuga na Novom groblju (video)

Blic pre 21 minuta
"Ljudi ne znaju istinu o situaciji Milice Todorović, čule smo se" Katarina Grujić i Andreana Čekić o koleginici i njenoj vezi…

"Ljudi ne znaju istinu o situaciji Milice Todorović, čule smo se" Katarina Grujić i Andreana Čekić o koleginici i njenoj vezi sa oženjenim: "Razapinju je" (video)

Blic pre 20 minuta