Vučić u autorskom tekstu za "Indian express" pred Samit o veštačkoj inteligenciji: Indija je pouzdani partner Srbije, pred nama su izvanredne mogućnosti

Predsednik Vučić ističe snažnu istoriju saradnje i međusobnog poštovanja između Srbije i Indije, naglašavajući podršku Indije teritorijalnom integritetu Srbije, uključujući pitanje Kosova Vučić smatra da postoje značajni neiskorišćeni potencijali za unapređenje ekonomske saradnje, posebno u oblastima IT-a, farmacije i obnovljivih izvora energije Predsednik Srbije Aleksandar Vučić ocenio je da su odnosi između Srbije i Indije utemeljeni u snažnoj istoriji saradnje,