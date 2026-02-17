Novinar o napadu na studente: Čini mi se da su samo čekali priliku da ih napadnu

Novinar Žarko Bogosavljević svedočio je napadu na studente kod Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu.

Kazao je za N1 da su muškarci obučeni u crno njega izgurali kako ne bi mogao da snimi to što su studenti napadnuti. Grupa muškaraca nasrnula je na studente u Novom Sadu, psovala ih i šutirala, a nisu štedeli ni novinare, javlja reporterka N1. Studentkinja s kojom smo razgovarali kaže da ju je grupa starijih muškaraca psovala i šutirala, ali da je, na kraju, uspela da im pobegne. Jednom mladiću razbijena je glava. Sve ovo se dešava tokom protesta Novosađana zbog