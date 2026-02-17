Poljoprovrednici traže hitan sastanak sa ministarstvom poljoprivrede u utorak

Insajder pre 9 sati
Poljoprovrednici traže hitan sastanak sa ministarstvom poljoprivrede u utorak

Poljoprivrednici i proizvođači mleka koji od 11. februara blokiraju Ibarsku magistralu u selu Mrčajevci kod Čačka zahtevaju hitan sastanak sa ministarstvom poljoprivrede u utorak, 17. februara u 13 časova.

Oni su saopštili kasno večeras da su dobili imejl od ministarstva da predlože vreme i članove za pregovore o njihovim zahtevima i da je njihov odogovor da na sastanku u utorak, prisustvuju predstavnici pet poljoprivrednih udruženja - "Šajkača", "Naše mleko", "Spas i opstanka stočara zapadne Srbije" , udruženja povrtara iz Zablaća i Proizvođača mleka Šumadije i Pomoravlja. U saopštenju dostavljenom medijima poljoprivrednici su naveli i imena pregovarača sa
