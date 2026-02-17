Ukrajina ima dve frakcije na pregovorima sa Rusijom? Drama u Švajcarskoj usred ključnih sastanaka

Mondo pre 1 sat  |  Aleksandar Blagić
Ukrajina ima dve frakcije na pregovorima sa Rusijom? Drama u Švajcarskoj usred ključnih sastanaka

U Ženevi u Švajcarskoj počeli su dvodnevni pregovori Ukrajine, Ruske Federacije i Sjedinjenih Američkih Država o kraju rata u Ukrajini, a prema informacijama " Ekonomist-a", navodno je nastao spor unutar ukrajinske delegacije u toku pregovora.

Prema informacijama američkog lista, bivši šef vojne obaveštajne službe Ukrajine Kirilo Budanov smatra da bi trebalo da se postigne sporazum što pre. On veruje da Amerikanci mogu da posreduju u tome i da bi trebalo iskoristiti priliku jer je uskoro možda neće biti ponovo. Sa druge strane, druga "frakcija" unutra ukrajinske delegacije, koju predvodi bivši šef kabineta predsednika Ukrajine Andrij Jermak, navodno smatra da je to vrlo opasna argumentacija i da ne bi
