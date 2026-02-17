Nekom ordenje, nekom anateme

U srednjovekovnom maniru, teolozi Vukašin Milićević i Blagoje Pantelić su po odluci patrijarha Porfirija anatemisani i lišeni prava da budu sahranjeni po hrišćanskim običajima

Kensel kultura, primenjivana i u antičkoj Grčkoj (pod nazivom ostrakizam) za eliminaciju političkih protivnika, radikalizovana je u poslednje vreme u Srpskoj pravoslavnoj crkvi, gde politici navodno nije mesto. Tako su aktuelne žrtve „otkazivanja“ teolozi Vukašin Milićević i Blagoje Pantelić, koji su po odluci patrijarha Porfirija, na čelu Crkvenog suda Arhiepiskopije beogradsko-karlovačke, koji ih je i tužio i potpisao presudu, anatemisani, odnosno izbačeni iz
Snažan zemljotres pogodio Grčku, epicentar severno od Tripolija

Telegraf pre 2 sata
Macut u Atini informisao o Micotakisa o političkim prilikama u Srbiji i dijalogu sa univerzitetima

Danas pre 4 sati
Grčka će zatražiti da dobije fotografije streljanja iz 1944. godine koje su nacisti izvšili u Atini

Danas pre 4 sati
Dve Grkinje uhapšene u Skoplju zbog sumnje da su ukrale kozmetiku u jednoj prodavnci

Danas pre 7 sati
Ministar unutrašnjih poslova jača regionalnu i međunarodnu saradnju

RTV pre 7 sati
Dačić stigao u Atinu, sastaje se sa ministrom unutrašnjih poslova Grčke Teodorosom Livaniosom

Blic pre 9 sati
Macut: Rekao sam Micotakisu da je Srbija vrlo aktivna na implementaciji evropskog puta

Insajder pre 5 sati
Student Hodžić kaže da je udaren s leđa u potiljak u Novom Sadu, opisao šta se dogodilo - objavljen i snimak incidenta

Insajder pre 32 minuta
Nekom ordenje, nekom anateme

Radar pre 1 sat
Zašto izuzetan um često biva sapleten

Radar pre 1 sat
Vremenska prognoza za utorak, 17. februar: Danas se očekuje formiranje snežnog pokrivača

Beta pre 1 sat
Vremeplov: Rođen Jovan Dučić

RTV pre 1 sat