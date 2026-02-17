Nekom ordenje, nekom anateme

U srednjovekovnom maniru, teolozi Vukašin Milićević i Blagoje Pantelić su po odluci patrijarha Porfirija anatemisani i lišeni prava da budu sahranjeni po hrišćanskim običajima

Kensel kultura, primenjivana i u antičkoj Grčkoj (pod nazivom ostrakizam) za eliminaciju političkih protivnika, radikalizovana je u poslednje vreme u Srpskoj pravoslavnoj crkvi, gde politici navodno nije mesto. Tako su aktuelne žrtve „otkazivanja“ teolozi Vukašin Milićević i Blagoje Pantelić, koji su po odluci patrijarha Porfirija, na čelu Crkvenog suda Arhiepiskopije beogradsko-karlovačke, koji ih je i tužio i potpisao presudu, anatemisani, odnosno izbačeni iz