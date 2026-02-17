Očekuje se pojačan intenzitet saobraćaja poslednjeg dana praznika, putevi u Srbiji prohodni

RTV pre 2 sata  |  Tanjug
Očekuje se pojačan intenzitet saobraćaja poslednjeg dana praznika, putevi u Srbiji prohodni

BEOGRAD - Kako je danas poslednji dan produženog prazničnog vikenda, očekuje se pojačan povratni saobraćaj, navodi se u saopštenju AMSS.

Intenzitet saobraćaja dodatno će rasti u popodnevnim satima, posebno na prilazima većim gradovima. Veći broj vozila očekuje se i na putevima koji vode sa skijališta, planina i ostalih turističkih centara. Zbog najavljenih snežnih padavina, vozači moraju biti spremni na otežane uslove, naročito u planinskim predelima. U uslovima pojačanog saobraćaja i zimskih uslova vožnje češće dolazi do usporenja, zastoja i vanrednih prekida u saobraćaju. "Koristite zimske
