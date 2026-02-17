Vremenska prognoza za utorak, 17. februar: Danas se očekuje formiranje snežnog pokrivača

Vremenska prognoza za utorak, 17. februar: Danas se očekuje formiranje snežnog pokrivača

Republički Hidrometeorološki zavod upozorio je da se danas očekuje sneg uz formiranje snežnog pokrivača i u nižim predelima i to uglavnom južnije od Save i Dunava.

Očekuje se od osam do 20 centimetara vlažnog snega, na planinama lokalno i više. Prestanak snega predviđa se krajem dana i tokom noći. Vlažan sneg jakog intenziteta može izazvati probleme u saobraćaju i lokalne poteškoće u prenosnim sistemima, uključujući smanjenu vidljivost i nakupljanje snega na putevima. U brdsko-planinskim predelima tokom celog dana padaće sneg, u nižim predelima ujutru se očekuju kiša i susnežica koja će tokom prepodneva u zapadnim,
