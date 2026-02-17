Vučić u tekstu u indijskom listu ukazao na jaku istoriju saradnje Srbije i Indije

Serbian News Media pre 2 sata
Vučić u tekstu u indijskom listu ukazao na jaku istoriju saradnje Srbije i Indije

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je u autorskom članku objavljenom danas u listu Indijan Ekspres (Indian Express) istakao da su odnosi između Indije i Srbije utemeljeni na jakoj istoriji saradnje, uzajamnog poštovanja i širenja ekonomskih veza.

Vučić je uoči dolaska na Samit o uticaju veštačke inteligencije koji se održava u Nju Delhiju objavio tekst u tom indijskom listu na engleskom, pod naslovom „Samit o veštačkoj inteligenciji stavlja Indiju u centar globalnog diskursa“ . On je istakao, između ostalog, da samit, pokrenut ambicijom premijera Narendre Modija demokratizuje pristup prednostima novih tehnologija, nastoji da osigura da veštačka inteligencija ne bude povlastica malobrojnih privilegovanih.
