I danas protesti u Sarajevu zbog tramvajske nesreće, građani pozvani na plenum

U centru Sarajeva se šesti dan zaredom održavaju protesti povodom tramvajske nesreće u kojoj je prošlog četvrtka poginuo 23-godišnji student, a jedna srednjoškolka teško povređena.

Ispred Zemaljskog muzeja u Sarajevu okupljaju se građani, među kojima je najveći broj studenata i srednjoškolaca, prenose sarajevski mediji.

Neformalne grupe građana "Hoćel' ta promjena" i "Za bolje sutra" pozvale su građane na plenum, koji će biti održan ispred Zemaljskog muzeja, gde se nesreća dogodila.

"Pozivamo građane sutra ispred Zemaljskog muzeja u 12 časova na plenum građana na kojem će se diskutovati, davati predlozi i obavestiti o daljem toku protesta", navedeno je u zajedničkom saopštenju tih neformalnih grupa građana.

Organizatori protesta ranije su izneli svoje zahteve, koji uključuju objavljivanje potpunih informacija o istrazi, sa podacima o servisiranju tramvaja, kao i snimak iz tramvaja u trenutku nesreće, povlačenje svih starih tramvaja dok ne prođu ponovno servisiranje, dostavljanje podataka o ispravnosti tramvaja građanima, ostavke svih odgovornih osoba, bezbedan javni prevoz i obustava privatizacije javnog gradskog prevoza.

Premijer Kantona Sarajevo Nihad Uk je podneo ostavku, a učesnici protesta su juče optužili ministarku obrazovanja u ostavci Naidu Hota-Muminović da je uputila pretnje srednjoškolcima koji budu išli na proteste.

Tužilaštvo Kantona Sarajevo ranije danas je saopštilo da na istrazi tramvajske nesreće radi tim tužilaca Odeljenja za opšti i privredni kriminal i korupciju i da istraga vodi istraga se vodi u više pravaca, s posebnim akcentom na tehničku ispravnost tramvaja.

