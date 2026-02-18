Prognoza za sredu, 18. februar: Promenljivo oblačno i toplije,ponegde slabije padavine

U Srbiji će danas ujutro i tokom prepodneva na severu biti vedro uz slab mraz, u ostalim krajevima pretežno oblačno, tek ponegde sa slabom kišom ili snegom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

U toku dana će biti promenljivo oblačno i toplije, na istoku i jugoistoku Srbije još ponegde sa slabim padavinama.

Duvaće umeren i jak zapadni i severozapadni vetar, koji će na istoku Srbije dostizati udare olujne jačine. Jutarnja temperatura će se kretati od minus dva stepena do dva stepena, a najviša od šest do 11 stepeni. Uveče će biti pretežno vedro u svim predelima, a vetar će biti u slabljenju.U Beogradu će biti promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i toplije uz umeren i jak zapadni i severozapadni vetar. Jutarnja temperatura će se kretati od minus jedan stepen do dva a najviša oko devet stepeni. Uveče će biti pretežno vedro, a vetar će biti u slabljenju.

(Beta, 18.02.2026)

