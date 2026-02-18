Danas promenljivo oblačno i toplije, uveče vedro u svim krajevima

Insajder pre 2 sata
Danas promenljivo oblačno i toplije, uveče vedro u svim krajevima

Vreme će danas na severu Srbije tokom prepodneva biti pretežno vedro uz slab mraz, dok će u ostalim krajevima biti pretežno oblačno, tek ponegde sa slabom kišom ili snegom, objavio je Republički hidrometeorološki zavod.

U toku dana biće promenljivo oblačno i toplije, na istoku i jugoistoku Srbije još ponegde sa slabim padavinama. Duvaće umeren i jak zapadni i severozapadni vetar, koji će na istoku Srbije dostizati udare olujne jačine. Najviša temperatura biće od šest do 11 stepeni. Uveče će biti pretežno vedro u svim predelima, a vetar će biti u slabljenju.
Najstrašnija scena zime u Srbiji: Čovek stoji usred surove mećave na Goliji, snimak koji je zaprepastio sve!

Hladno jutro, jak vetar na istoku Srbije

Pretežno oblačno vreme, ponegde sa kišom

Pretežno vedro uz slab mraz, ponegde i kiša: Kakvo će vreme biti danas u Srbiji

Danas pomenljivo oblačno i toplije,ponegde slabije padavine

Kakvo nas vreme danas očekuje?

Srbija danas toplija, ali vetrovita – na istoku udari vetra olujne jačine

Danas protest zaposlenih na Univerzitetu u Novom Sadu zbog opstrukcije sindikalnog organizovanja

Džesi Džekson i operacija oslobađanja američkih vojnika iz Jugoslavije

Ne bacajte stare novine, mogle bi da vam spasu cveće u februaru

Surdulica na nogama: Tuga, bes i progon

Opada vodostaj na Južnoj Moravi kod Vranja, ostaje na snazi vanredna odbrana od poplava

