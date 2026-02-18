Danas promenljivo oblačno i toplije, uveče vedro u svim krajevima

Vreme će danas na severu Srbije tokom prepodneva biti pretežno vedro uz slab mraz, dok će u ostalim krajevima biti pretežno oblačno, tek ponegde sa slabom kišom ili snegom, objavio je Republički hidrometeorološki zavod.

U toku dana biće promenljivo oblačno i toplije, na istoku i jugoistoku Srbije još ponegde sa slabim padavinama. Duvaće umeren i jak zapadni i severozapadni vetar, koji će na istoku Srbije dostizati udare olujne jačine. Najviša temperatura biće od šest do 11 stepeni. Uveče će biti pretežno vedro u svim predelima, a vetar će biti u slabljenju.