Nakon protesta u Beogradu, ogradu oko parka Ušće danas čuvaju policija i privatno obezbeđenje

Mašina pre 1 sat  |  Mašina
Nakon protesta u Beogradu, ogradu oko parka Ušće danas čuvaju policija i privatno obezbeđenje

Višednevni bes građana zbog ograđivanja parka Ušće i policijskog nasilja u Novom Sadu kulminirao je sinoć u Beogradu. Studenti i građani su u znak nezadovoljstva porušili ogradu oko parka Ušće i nekadašnjeg hotela Jugoslavija, nakon čega je usledila reakcija policije.

Građanke i građani okupili su se juče u Beogradu na poziv studenata, zbog nasilja nad demonstrantima u Novom Sadu 16. februara. Podsetimo, ispred Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu održavao se protest 16. februara zbog gostovanja Miloša Vučevića, koji je došao umesto ranije najavljenog Aleksandra Vučića, na proslavi jubileja Matice srpske. U jednom trenutku je došlo do tuče, kada su, prema navodima studenata, muškarci koji su bili među pristalicama SNS-a
Otvori na masina.rs

Povezane vesti »

Pretnje smrću Lazaru Diniću zbog razotkrivanja napadača na studente i novinare

Pretnje smrću Lazaru Diniću zbog razotkrivanja napadača na studente i novinare

Glas Zaječara pre 37 minuta
Pretnje smrću Lazaru Diniću zbog razotkrivanja napadača na studente i novinare

Pretnje smrću Lazaru Diniću zbog razotkrivanja napadača na studente i novinare

Ist media pre 1 sat
Pretnje smrću Lazaru Diniću zbog razotkrivanja napadača na studente

Pretnje smrću Lazaru Diniću zbog razotkrivanja napadača na studente

Ist media pre 1 sat
UNS: Nadležni da pronađu i kazne odgovornog za pretnje novinarima portala „Revolt“

UNS: Nadležni da pronađu i kazne odgovornog za pretnje novinarima portala „Revolt“

Danas pre 1 sat
Stotinak građana sinoć na protestu u Zrenjaninu: Poruke solidarnosti sa studentima i građanima! Protest u Zrenjaninu

Stotinak građana sinoć na protestu u Zrenjaninu: Poruke solidarnosti sa studentima i građanima! Protest u Zrenjaninu

Volim Zrenjanin pre 1 sat
Dinić o batinašima u Novom Sadu: Neki su pre par dana izašli iz zatvora, ko ih pušta

Dinić o batinašima u Novom Sadu: Neki su pre par dana izašli iz zatvora, ko ih pušta

N1 Info pre 3 sata
Večeras protest ispred prostorija SNS u Leskovcu

Večeras protest ispred prostorija SNS u Leskovcu

Jugmedia pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićPozorišteNovi SadSNSJugoslavijaMiloš Vučevićprotestusce

Vojvodina, najnovije vesti »

Isključenja vode u Novom Sadu i Rumenki

Isključenja vode u Novom Sadu i Rumenki

RTV pre 39 minuta
Gojković primila novoimenovanog ambasadora Indije

Gojković primila novoimenovanog ambasadora Indije

RTV pre 18 minuta
Macut razgovarao sa novim ambasadorom Ukrajine: "Beograd nastavlja da pomaže Kijevu"

Macut razgovarao sa novim ambasadorom Ukrajine: "Beograd nastavlja da pomaže Kijevu"

NIN pre 27 minuta
Pretnje smrću Lazaru Diniću zbog razotkrivanja napadača na studente i novinare

Pretnje smrću Lazaru Diniću zbog razotkrivanja napadača na studente i novinare

Glas Zaječara pre 37 minuta
Sahrana Tatjane Ječmenice: Tuga na groblju u Novom Sadu, Dragana Bekvalac došla sa velikom belom suzom: Porodica i prijatelji…

Sahrana Tatjane Ječmenice: Tuga na groblju u Novom Sadu, Dragana Bekvalac došla sa velikom belom suzom: Porodica i prijatelji neutešno plaču (video)

Blic pre 33 minuta