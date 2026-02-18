Nakon protesta u Beogradu, ogradu oko parka Ušće danas čuvaju policija i privatno obezbeđenje

Višednevni bes građana zbog ograđivanja parka Ušće i policijskog nasilja u Novom Sadu kulminirao je sinoć u Beogradu. Studenti i građani su u znak nezadovoljstva porušili ogradu oko parka Ušće i nekadašnjeg hotela Jugoslavija, nakon čega je usledila reakcija policije.

Građanke i građani okupili su se juče u Beogradu na poziv studenata, zbog nasilja nad demonstrantima u Novom Sadu 16. februara. Podsetimo, ispred Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu održavao se protest 16. februara zbog gostovanja Miloša Vučevića, koji je došao umesto ranije najavljenog Aleksandra Vučića, na proslavi jubileja Matice srpske. U jednom trenutku je došlo do tuče, kada su, prema navodima studenata, muškarci koji su bili među pristalicama SNS-a