Lov na studente i građane nakon protesta kod Ušća: Advokat Šabić objašnjava šta policija sme, a šta ne sme da radi

Nova pre 2 sata
Snimci sa ulica Beograda nakon protesta kod Ušća na Novom Beogradu šokirali su javnost Srbije - policija hapsi studente nakon skupa, jureći ih po ulicama, vređajući ih i preteći im batinama. Postavlja se pitanje da li je ovakvo ponašanje službenika MUP u okvirima ovlašćenja, a advokat Rodoljub Šabić za Nova.rs objašnjava šta policija sme da radi.

Policija je sinoć, nakon protesta na Novom Beogradu, patrolirala tim delom grada i privodila osobe za koje je sumnjala da su učestvovale u okupljanju, među kojima je, prema navodima sa društvenih mreža, najviše studenata. Objavljene su fotografije na kojima se vide studenti pribijeni uz zidove i okruženi policijom u punoj opremi, kao i snimci na kojima se vidi kako u ulicama u blizini mesta skupa, u policijskim kombijima čekaju građane i studente koji se vraćaju, a
Ješić: Nasilje u Novom Sadu dramatično - treba nam novi nirnberški proces

N1 Info pre 4 sati
Goran Ješić: Vučić prezire Novi Sad

Danas pre 4 sati
UNS: Pronaći i kazniti odgovornog za pretnje Lazaru Diniću i Ivanu Bjeliću

N1 Info pre 5 sati
"Izleteli su iz kombija i hvatali svakog za koga su sumnjali da je student, pa ga ubacivali u maricu": Ispovest studentkinje…

Nova pre 5 sati
Nakon protesta u Beogradu, ogradu oko parka Ušće danas čuvaju policija i privatno obezbeđenje

Mašina pre 7 sati
Pretnje smrću Lazaru Diniću zbog razotkrivanja napadača na studente i novinare

Ist media pre 7 sati
Pretnje smrću Lazaru Diniću zbog razotkrivanja napadača na studente

Ist media pre 7 sati
„Svi su se kleli u Čedu, pa šta ostade od Čede“: Karikaturista Dušan Petričić objašnjava kako je Milutin Petrović završio u…

Danas pre 30 minuta
Boris Dežulović: Srbija 2050.

Danas pre 40 minuta
Tri policajca iz pratnje premijera Spajića povređena u udesu

Danas pre 30 minuta
U Leskovcu protest zbog nasilja nad studentima u Novom Sadu, uz raspravu opozicionara i policajca

Danas pre 40 minuta
Mesarović: Uspostavljeno uredno snabdevanje strujom na celoj teritoriji Srbije (video)

Blic pre 25 minuta