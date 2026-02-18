Pretnje smrću Lazaru Diniću zbog razotkrivanja napadača na studente i novinare

Pretnje smrću novinarima postale su deo svakodnevice u Srbiji, ali slučaj Lazara Dinića i Ivana Bjelića pokazuje da nasilje više nije incident, već način i sredstvo zastrašivanja koje se koristi sistematski, bez straha od posledica.

Nakon incidenta ispred Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu, kada su napadnuti studenti, građani i novinar Žarko Bogosavljević, osnivači magazina Revolt objavili su na svojim privatnim nalozima i zvaničnoj stranici redakcije identitet napadača. Ubrzo potom, usledile su pretnje smrću. Lazar Dinić za Ist media potvrđuje da su poruke koje su dobili prevazišle sve sa čime su se do sada susretali. U prethodne dve godine navikli smo na razne oblike pretnji i nasilja