Dinić o batinašima u Novom Sadu: Neki su pre par dana izašli iz zatvora, ko ih pušta

N1 Info pre 1 sat  |  N1 Beograd
Dinić o batinašima u Novom Sadu: Neki su pre par dana izašli iz zatvora, ko ih pušta

Aktivisti Lazar Dinić i Ivan Bijelić, sa portala "Revolt", dobili su pretnje zbog otkrivanja identiteta napadača na studente i novinare u ponedeljak ispred Srpskog naprednog pozorišta.

Zbog tih pretnji podneta je i krivična prijava, a postoje indicije da ih je uputila ista osova koja je napala novinara Žarka Bogosavljevića na protestu u Novom Sadu kod SNP. "Podneli smo prijavu, postoje indicije da je to Đorđe Hrnjak koji je napao Bogosavljevića, to vidimo jer su poruke poslate sa identičnog naloga kao što je bio prethodni nalog tog čoveka, kad smo stavili te slike koje su sada dostupne, to je taj čovek. Videli smo da je i ranije bio osuđivan.
