RADIKALIZACIJA PROTESTA: Blokade poljoprivrednika u Bogatiću na tri lokacije

Šabačke novosti pre 55 minuta
Poljoprivrednici u pojedinim mestima blokiraju puteve već osam dana, ali je najavljena radikalizacija protesta nakon neuspešnih pregovora sa ministrom poljoprivrede.

U Bogatiću je danas prema rečima reportera Nove Đorđa Mijailovića – primetno drugačije, da je znatno veći broj poljoprivrednika došao na zakazano okupljanje u podne. Upaljeni su i traktori, a najavili su da će blokirati još dve lokacije danas. Slobodan Brkić iz Udruženja „Naše mleko“ navodi da im vremenski uslovi ne idu naruku, te da će se oko trajanja blokada dogovoriti usput. Kako kaže, ministar Dragan Glamočić im je na jučerašnjem sastanku dao jasnu poruku – da
