Simi pre saobraćajke bio u noćnom provodu! Objavio ovu sliku, a ispred - čaše alkohola

Telegraf pre 3 sata  |  Telegraf.rs
Simi pre saobraćajke bio u noćnom provodu! Objavio ovu sliku, a ispred - čaše alkohola

Jutjuber Bojan Simonović, poznatiji na društvenim mrežama kao Simi, imao je sinoć tešku saobraćajku u Novom sadu nakon čega je priveden u policiju.

Na društvenim mrežama pojavila se fotka iz noćnog provoda koja je nastala neposredno pre incidenta. Simi je bio u društvu prijatelja u izlasku što se vidi na fotografiji a ispred društva su se nalazile čaše i flaše pića, što je po mnogima impliciralo sinoćnji događaj. Prema pisanju medija, nezgoda se dogodila u ranim jutarnjim satima, nakon čega je intervenisala policija. Jutjuber je podvrgnut alkotestiranju, koje je, kako se navodi, pokazalo 1,6 promila alkohola u
Otvori na telegraf.rs

Povezane vesti »

Uništio auto od: 200.000 evra Poznati srpski jutjuber priveden nakon teškog udesa: Isplivala fotografija iz provoda neposredno…

Uništio auto od: 200.000 evra Poznati srpski jutjuber priveden nakon teškog udesa: Isplivala fotografija iz provoda neposredno pre haosa (foto)

Blic pre 2 sata
Žestok sudar u Novom Sadu: Uništeni automobili, saobraćaj bio u prekidu

Žestok sudar u Novom Sadu: Uništeni automobili, saobraćaj bio u prekidu

Nova pre 1 sat
Jutjuber priveden nakon udesa u Novom Sadu, slupao BMW i oštetio nekoliko vozila

Jutjuber priveden nakon udesa u Novom Sadu, slupao BMW i oštetio nekoliko vozila

Danas pre 2 sata
Jutjuber Simi priveden zbog saobraćajke na Bulevaru oslobođenja, luksuznim BMW-om udario u parkirana vozila

Jutjuber Simi priveden zbog saobraćajke na Bulevaru oslobođenja, luksuznim BMW-om udario u parkirana vozila

Luftika pre 3 sata
Žestok sudar u Novom Sadu: Uništeni automobili, saobraćaj bio u prekidu

Žestok sudar u Novom Sadu: Uništeni automobili, saobraćaj bio u prekidu

Telegraf pre 2 sata
Jednim gestom raznežio Srbiju, pa stopirao do Hrvatske zbog Modrića: Ko je Simi, jutjuber koji je uhapšen posle udesa?

Jednim gestom raznežio Srbiju, pa stopirao do Hrvatske zbog Modrića: Ko je Simi, jutjuber koji je uhapšen posle udesa?

Mondo pre 4 sati
Ovu sliku je Jutjuber objavio pre nego što je slupao auto: ispred njega žestina, a onda se zakucao u druga vozila

Ovu sliku je Jutjuber objavio pre nego što je slupao auto: ispred njega žestina, a onda se zakucao u druga vozila

Mondo pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Novi SadJutjuber

Zabava, najnovije vesti »

"Znala sam dobro da se udam" Naša pevačica pronašla ljubav svog života u petoj deceniji, ovako priča o suprugu: "Govorili su…

"Znala sam dobro da se udam" Naša pevačica pronašla ljubav svog života u petoj deceniji, ovako priča o suprugu: "Govorili su mi da sam uzela dedu"

Blic pre 6 minuta
Ginekolog upozorava kada je vreme da tražite pomoć lekara

Ginekolog upozorava kada je vreme da tražite pomoć lekara

Vesti online pre 6 minuta
"Ne plači dušo, ja ću doći" Publika u suzama zbog Ilde Šaulić, najemotivniji momenat na koncertu u čast Šabana Šaulića: "Ovo…

"Ne plači dušo, ja ću doći" Publika u suzama zbog Ilde Šaulić, najemotivniji momenat na koncertu u čast Šabana Šaulića: "Ovo je težak dan za nas" (video)

Blic pre 21 minuta
Psiholog objasnio: Zašto očevi ne bacaju stvari, nije u pitanju tvrdoglavost

Psiholog objasnio: Zašto očevi ne bacaju stvari, nije u pitanju tvrdoglavost

Blic pre 21 minuta
Goca Šaulić plače pred svima, Marija Šerifović joj odmah pritrčala: Pevačica teši Šabanovu udovicu na koncertu njemu u čast…

Goca Šaulić plače pred svima, Marija Šerifović joj odmah pritrčala: Pevačica teši Šabanovu udovicu na koncertu njemu u čast, najemotivnija scena u Sava Centru (video)

Blic pre 20 minuta