Simi pre saobraćajke bio u noćnom provodu! Objavio ovu sliku, a ispred - čaše alkohola

Jutjuber Bojan Simonović, poznatiji na društvenim mrežama kao Simi, imao je sinoć tešku saobraćajku u Novom sadu nakon čega je priveden u policiju.

Na društvenim mrežama pojavila se fotka iz noćnog provoda koja je nastala neposredno pre incidenta. Simi je bio u društvu prijatelja u izlasku što se vidi na fotografiji a ispred društva su se nalazile čaše i flaše pića, što je po mnogima impliciralo sinoćnji događaj. Prema pisanju medija, nezgoda se dogodila u ranim jutarnjim satima, nakon čega je intervenisala policija. Jutjuber je podvrgnut alkotestiranju, koje je, kako se navodi, pokazalo 1,6 promila alkohola u