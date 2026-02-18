Srpski jutjuber koji je pijan izazvao saobraćajku pušten da se brani sa slobode: Oglasio se njegov advokat

Telegraf pre 4 sati  |  Telegraf.rs
Srpski jutjuber koji je pijan izazvao saobraćajku pušten da se brani sa slobode: Oglasio se njegov advokat

Poznati jutjuber Bojan Simonović, poznatiji kao Simi, imao je tešku saobraćajnu nesreću u Novom Sadu oko četiri sata ujutru.

Nakon incidenta priveden je, ali će se, kako je izjavio njegov advokat, braniti sa slobode. Simi je danas, u pratnji advokata Radomira Munižabe, izašao iz suda. - Gospodin Simonović je saslušan kao okrivljen u prekršajnom postupku. U daljem toku postupka će se braniti sa slobode - rekao je advokat za Blic. Bojan Simonović je kratko prokomentarisao za medije: - Još sam u šoku! Nisam spavao celu noć. Hvala Bogu da niko nije povređen! Izvinite, ne mogu da pričam više
Ključne reči

Novi SadJutjuber

