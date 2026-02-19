Jesmo li sve bliže novom sukobu: Amerika preti Iranu i šalje nosače aviona

BBC News pre 35 minuta | Maks Maca

Bela kuća upozorila je Iran da bi „bilo pametno" da se dogovori sa Sjedinjenim Državama, jer predsednik Donald Tramp ozbiljno razmatra mogućnost nove vojne akcije protiv Islamske republike.

Tramp se još nada diplomatskom rešenju u vezi sa iranskim nuklearnim programom, dodala je Kerolajn Livit, portparolka Bele kuće.

Sjedinjene Države su nedavno poslale novi borbeni brod u region.

Američki mediji preneli su da je Tramp sa savetnicima razmatrao različite mogućnosti napada do kog bi moglo da dođe već u subotu, 21. februara.

U leto 2025, američka vojska izvela je napade na tri nuklearna postrojenja u Iranu.

Tramp još nije doneo konačnu odluku da li da napadne Iran, jer i dalje pregovara sa predstavnicima vlasti u Teheranu, javio je CBS Njuz, BBC-jev američki partner.

„Ima mnogo razloga i argumenata na osnovu kojih bi mogla da bude doneta odluka o napadu na Iran", rekla je Livit novinarima u Beloj kući.

„Za Iran bi bilo mudro da postigne dogovor sa predsednikom Trampom i njegovom administracijom", dodala je.

Iako tokom nedavnih razgovora u Ženevi nije bilo velikog napretka, obe strane su nagovestile da je bilo koraka u pravom smeru.

Iran je saopštio da je postignut dogovor sa SAD o „glavnim principima koji će uokviriti napore za rešavanje spora oko nuklearnog programa Teherana“.

Ministar spoljnih poslova Abas Aragči dodao je da je potrebno još posla.

SAD su saopštile da je „postignut napredak“, a Badr Albusaidi, ministar spoljnih poslova Omana, koji posreduje u pregovorima, rekao je da su pregovori „završeni dobrim napretkom“ o zajedničkim ciljevima i tehničkim pitanjima.

Upitana o pregovorima u Ženevi, portparolka Bele kuće je rekla da su Vašington i Teheran i dalje „značajno udaljeni“ po nekim ključnim pitanjima.

„Verujem da se očekuje da će nam se Iranci javiti sa još nekim detaljima u narednih nekoliko nedelja, pa će predsednik nastaviti da prati kako će se situacija odvijati.“

Livit je odbila da kaže da li će Izrael biti konsultovan tokom donošenja odluke u Vašingtonu.

Ranije ove nedelje, Iran je saopštio da želi da razgovore usredsredi na vlastiti nuklearni program i potencijalno ukidanje ekonomskih sankcija, dok je Vašington ranije naznačio da želi da razvoj raketa bude deo razgovora.

SAD i njihovi evropski saveznici sumnjaju da Iran ide ka razvoju nuklearnog oružja, što je Teheran uvek negirao.

SAD pojačavaju vojno prisustvo u vodama blizu Irana, a satelitski snimci pokazuju da Teheran utvrđuje osetljive vojne lokacije.

BBC Tim za proveru informacija je potvrdio lokaciju američkog nosača aviona Abraham Linkoln - opremljenog razaračima sa navođenim raketama i desetinama borbenih aviona - blizu Irana.

SAD su takođe navodno poslale nosač aviona Džerald R Ford, najveći ratni brod na svetu, na Bliski istok.

Trebalo bi da stigne u region tokom sledeće tri nedelje.

Očekuje se da će sve američke vojne snage raspoređene u regionu biti na pozicijama do sredine marta, rekao je za CBS visoki američki vojni zvaničnik.

Iranski vrhovni vođa ajatolah Ali Hamnei objavio je na Iksu fotografiju nosača aviona Džeralda Forda na dnu okeana, koju je generisala veštačka inteligencija.

„Predsednik SAD stalno govori da su poslali ratni brod prema Iranu. Naravno, ratni brod je opasan komad vojne opreme“, navodi se u Hamneijevoj objavi.

„Međutim, opasnije od tog ratnog broda je oružje koje može poslati taj ratni brod na dno mora.“

Hamnei je takođe optužio SAD da pokušavaju da unapred odrede ishod pregovora i rekao da bi to bila „pogrešna i glupa stvar“.

Iranska Islamska revolucionarna garda (IRGC) odgovorila je na gomilanje američkih snaga pokretanjem pomorske vežbe u Ormuskom moreuzu, koji se nalazi u Zalivu između Omana i Irana.

Moreuz se smatra vitalnim međunarodnim plovnim putem i rutom za izvoz nafte iz arapskih zemalja Zaliva.

