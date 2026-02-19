Vučić i izvršna direktorka MMF o energetici kao stubu razvoja

Vučić i izvršna direktorka MMF o energetici kao stubu razvoja

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je u Nju Dlehiju sa izvršnom direktorkom Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) Kristalinom Georgievom o energetici kao stubu razvoja i izazovima za stabilizaciju globalnih prilika koje se prelivaju na naš region.

Vučić je na Instagramu napisao da je imao srdačan susret sa Georgievom tokom Samita o veštačkoj inteligenciji i da je „sa pažnjom slušao korisne savete i ideje za rešavanje gorućih izazova današnjice". „Ponovio sam zahvalnost MMF na poverenju koje ima u Srbiju i naglasio da je odgovorna makroekonomska politika, uz podršku i angažovanje MMF pomogla Srbiji da izgradi snažan sistem zaštite u izazovnom okruženju", dodao je. Predsednik je naveo da su razgovarali i o
