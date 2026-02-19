"Ukoliko država koliko-toliko uspe da zaštiti domaće tržište, ostaćemo i mi na selu": Poljoprivrednici najavljuju nove blokade…

Ko što su i najavili, poljoprivrednici su radikalizovali protest, pa je osim u Mrčajevcima, juče u okolini Kragujevca u mestu Cerovac blokirana raskrsnica na magistralnom putu prema Mladenovcu.

Blokirani su bili i putevi Kraljevo-Vrnjačka Banja, stari put Kraljevo-Čačak u selu Slatina, a blokade su organizovane i u opštini Knić, u Bogatiću i Rači. Poljoprivrednik Slobodan Vidojević najavljuje za N1 da će sutra biti blokade na još tri lokacije, o čemu će podrobnije obavestiti javnost večeras. Mrčajevci su ušli u deveti dan blokade, a danas im se iz okolnih sela priključilo još poljoprivrednika na traktorima. Danas će biti blokiran i put Takovo-Gornji