Kriza u mlekarstvu

Mlekari već deveti dan blokiraju saobraćajnice na više lokacija u Srbiji, a ni razgovor resornog ministra sa udruženjima poljoprivrednika nije urodio plodom. Pred kakvim je izazovima mlekarski sektor i koji su mehanizmi na raspolaganju državi za izlazak iz krize za RTS je govorio profesor Zoran Rajić sa Poljoprivrednog fakulteta u Beogradu. “Nemoguće je obustaviti uvoz” Šta je prelevman “Cena mleka posledica i globalnih kretanja”

Zahtevi proizvođača mleka su obustavljanje uvoza svih poljoprivrednih proizvoda i omogućavanje otkupa viškova u robne rezerve radi stabilizacije tržišta. Traže novu regulaciju tržišta nakon stabilizacije cena, uvođenje kvota i obavezne inspekcijske kontrole i laboratorijske analize na graničnim prelazima. Smatraju da treba nastaviti otkup mleka za proizvođače kojima je obustavljen otkup, uz obavezu da otkupljivači preuzmu sve količine. Zahtevaju odgovornost za