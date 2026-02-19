Kriza u mlekarstvu

Vesti online pre 1 sat  |  RTS.rs, Vesti online (J. V.)
Kriza u mlekarstvu

Mlekari već deveti dan blokiraju saobraćajnice na više lokacija u Srbiji, a ni razgovor resornog ministra sa udruženjima poljoprivrednika nije urodio plodom. Pred kakvim je izazovima mlekarski sektor i koji su mehanizmi na raspolaganju državi za izlazak iz krize za RTS je govorio profesor Zoran Rajić sa Poljoprivrednog fakulteta u Beogradu. “Nemoguće je obustaviti uvoz” Šta je prelevman “Cena mleka posledica i globalnih kretanja”

Zahtevi proizvođača mleka su obustavljanje uvoza svih poljoprivrednih proizvoda i omogućavanje otkupa viškova u robne rezerve radi stabilizacije tržišta. Traže novu regulaciju tržišta nakon stabilizacije cena, uvođenje kvota i obavezne inspekcijske kontrole i laboratorijske analize na graničnim prelazima. Smatraju da treba nastaviti otkup mleka za proizvođače kojima je obustavljen otkup, uz obavezu da otkupljivači preuzmu sve količine. Zahtevaju odgovornost za
Otvori na vesti-online.com

Povezane vesti »

Ponašanje ministra Glamočića proširilo proteste poljoprivrednika

Ponašanje ministra Glamočića proširilo proteste poljoprivrednika

Vreme pre 1 minut
Kriza u mlekarstvu – koji su mehanizmi na raspolaganju državi i da li je rešenje u uvođenju prelevmana

Kriza u mlekarstvu – koji su mehanizmi na raspolaganju državi i da li je rešenje u uvođenju prelevmana

RTS pre 2 sata
Šire se blokade poljoprivrednika nakon neuspelih pregovora sa ministrom Glamočićem

Šire se blokade poljoprivrednika nakon neuspelih pregovora sa ministrom Glamočićem

Insajder pre 3 sata
Protesti poljoprivrednika se šire na celu Srbiju

Protesti poljoprivrednika se šire na celu Srbiju

Danas pre 3 sata
Deveti dan protesta mlekara, ponovo blokirana Ibarska magistrala u Mrčajevcima

Deveti dan protesta mlekara, ponovo blokirana Ibarska magistrala u Mrčajevcima

RTS pre 3 sata
Počela blokada u selu Vrbava

Počela blokada u selu Vrbava

Glas Šumadije pre 5 sati
Deveti dan protesta mlekara: Blokirana Ibarska magistrala u Mrčajevcima

Deveti dan protesta mlekara: Blokirana Ibarska magistrala u Mrčajevcima

Newsmax Balkans pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

RTSMlekoPoljoprivredasrbijavestiekonomijaprivreda

Društvo, najnovije vesti »

Novosadski safari

Novosadski safari

Danas pre 47 minuta
Junajted grupa uvodi novi sistem korporativnog upravljanja za svoje informativne programe

Junajted grupa uvodi novi sistem korporativnog upravljanja za svoje informativne programe

Danas pre 17 minuta
Prijatna klima, živahna zajednica i odlična zdravstvena zaštita: Ovo su najbolje zemlje za penzionisanje u 2026. godini

Prijatna klima, živahna zajednica i odlična zdravstvena zaštita: Ovo su najbolje zemlje za penzionisanje u 2026. godini

Danas pre 52 minuta
U Beogradu počela protestna vožnja neformalne grupe Bajkeri uz studente, tu su i Beli zečevi

U Beogradu počela protestna vožnja neformalne grupe Bajkeri uz studente, tu su i Beli zečevi

Danas pre 47 minuta
Novinarka portala Nova.rs: Reorganizacija medija UM podseća na sudbinu B92, nemam razloga za optimizam

Novinarka portala Nova.rs: Reorganizacija medija UM podseća na sudbinu B92, nemam razloga za optimizam

Danas pre 1 sat