Protesti poljoprivrednika se šire na celu Srbiju

Nakon propasti pregovora sa ministrom poljoprivrede Draganom Glamočaninom, protesti poljoprivrednika koje su počeli proizvođači mleka blokadom Ibarske magistrale u Mrčajevcima proširili su se danas na veći deo Srbije.

Protest proizvođača mleka, ali i drugih delova poljoprivrede, traje već devet dana. U totalnoj blokadi je regionalni put Kragujevac – Gornji Milanovac u selu Bare, u opštini Knić, gde poljoprivrednici četvrti dan blokiraju saobraćaj sa više od 150 traktora i drugih mašina. Četvrti dan poljoprivrednici blokiraju magistralni put Kragujevac – Mladenovac u mestu Cerovac, na skretanju za Raču, a isto toliko dana i noći blokirana je i glavna raskrsnica u Rači. Blokirana