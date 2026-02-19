Počela blokada u selu Vrbava

Glas Šumadije pre 6 sati  |  Nikoleta Jošović
Počela blokada u selu Vrbava

Još jedna raskrsinica puteva Kragujevac-Gornji Milanovac je blokirana.

Put koji je od ponedeljka služio kao obilaznica od Kragujevca do Gornjeg Milanovca, od kada je blokiran pravac u selu Bare, sada je blokiran. Podestimo da su poljoprivrednici radikalizovali protest, pa je osim u Mrčajevcima, juče u Cerovac blokirana raskrsnica na magistralnom putu prema Mladenovcu. Blokirani su bili i putevi Kraljevo-Vrnjačka Banja, stari put Kraljevo-Čačak u selu Slatina, a blokade su organizovane i u opštini Knić, u Bogatiću i Rači.
