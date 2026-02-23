Advokati u obustavi rada

Advokatska komora Srbije (AKS) najavila je da će od danas do srede, 25. februara obustaviti rad u znak protesta zbog usvajanja izmena seta pravosudnih zakona, koje je predložio poslanik Srpske napredne stranke (SNS) Uglješa Mrdić.

Upravni odbor Komore je 11. februara pozvao predsednika Vlade Srbije, ministra pravde i predsednicu Narodne skupštine da preduzmu mere iz svoje nadležnosti radi stavljanja van snage usvojenih izmena seta pravosudnih zakona. Ukoliko se ne preduzmu hitne mere određuje se obustava rada advokata na teritoriji Srbije u trajanju od tri dana, počev od 23. februara, navedeno je u odluci Upravnog odbora AKS. Advokati u ovom periodu neće postupati pred sudovima, tužilaštvima