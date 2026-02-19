Otvoren 47. Međunarodni sajam turizma, popusti na aranžmane i do 60 odsto /foto/

Međunarodni sajam turizma, 47. po redu, otvoren je danas na Beogradskom sajmu pod sloganom "Jedno putovanje, hiljadu priča", a učešće je uzelo više od 350 izlagača iz 18 zemalja.

Za posetioce Sajma, kako je ranije obećano, biće obezbeđeni i popusti do 60 odsto. Najavljeni su popusti na porodična i "siti brejk" putovanja, daleke i egzotične destinacije, aranžmane za mlade, planinski odmor, spa i velnes vikende u banjama, eko i aktivni turizam, kongresna dešavanja, "frst minit" ponude, kao i domaće i inostrane smeštajne kapacitete, turističke regije i atrakcije. Takođe, biće održan i veliki broj poslovnih B2B aktivnosti, s obzirom da je