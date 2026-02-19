Otvoren 47. Međunarodni sajam turizma, popusti na aranžmane i do 60 odsto /foto/

Sputnik pre 1 sat
Otvoren 47. Međunarodni sajam turizma, popusti na aranžmane i do 60 odsto /foto/

Međunarodni sajam turizma, 47. po redu, otvoren je danas na Beogradskom sajmu pod sloganom "Jedno putovanje, hiljadu priča", a učešće je uzelo više od 350 izlagača iz 18 zemalja.

Za posetioce Sajma, kako je ranije obećano, biće obezbeđeni i popusti do 60 odsto. Najavljeni su popusti na porodična i "siti brejk" putovanja, daleke i egzotične destinacije, aranžmane za mlade, planinski odmor, spa i velnes vikende u banjama, eko i aktivni turizam, kongresna dešavanja, "frst minit" ponude, kao i domaće i inostrane smeštajne kapacitete, turističke regije i atrakcije. Takođe, biće održan i veliki broj poslovnih B2B aktivnosti, s obzirom da je
Otvori na rs.sputniknews.com

Povezane vesti »

Popusti do 60 odsto! Porodična putovanja, egzotične destinacije i 25 odsto jeftinije avio karte: Počeo Sajam turizma (foto)

Popusti do 60 odsto! Porodična putovanja, egzotične destinacije i 25 odsto jeftinije avio karte: Počeo Sajam turizma (foto)

Blic pre 1 sat
Otvoren 47. Međunarodni sajam turizma u Beogradu, više od 350 izlagača

Otvoren 47. Međunarodni sajam turizma u Beogradu, više od 350 izlagača

Radio sto plus pre 52 minuta
Otvoren 47. Međunarodni sajam turizma u Beogradu, više od 350 izlagača

Otvoren 47. Međunarodni sajam turizma u Beogradu, više od 350 izlagača

Serbian News Media pre 1 sat
Otvoren 47. Međunarodni sajam turizma u Beogradu, više od 350 izlagača

Otvoren 47. Međunarodni sajam turizma u Beogradu, više od 350 izlagača

Biznis.rs pre 1 sat
Na štandu Er Srbije na Sajmu turizma veliki popusti, svaka stota karta besplatna

Na štandu Er Srbije na Sajmu turizma veliki popusti, svaka stota karta besplatna

Euronews pre 1 sat
"Jedno putovanje, hiljadu priča" – otvoren Sajam turizma u Beogradu

"Jedno putovanje, hiljadu priča" – otvoren Sajam turizma u Beogradu

RTS pre 2 sata
Macut otvorio 47. Sajam turizma: Više od 350 izlagača i popusti do 60 odsto za posetioce

Macut otvorio 47. Sajam turizma: Više od 350 izlagača i popusti do 60 odsto za posetioce

Telegraf pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Sajam turizmaekonomija

Ekonomija, najnovije vesti »

Povreda konkurencije: Komisija za zaštitu konkurencije izrekla kaznu firmi Vaillant od 15,6 miliona dinara

Povreda konkurencije: Komisija za zaštitu konkurencije izrekla kaznu firmi Vaillant od 15,6 miliona dinara

Danas pre 17 minuta
"Mora da se vidi da li je spasilac ili ubica" Vučić iz Nju Delhija: Zadovoljan sam posetom, sledi susret sa predsednicom…

"Mora da se vidi da li je spasilac ili ubica" Vučić iz Nju Delhija: Zadovoljan sam posetom, sledi susret sa predsednicom Indije (video)

Blic pre 16 minuta
Viceguverner NBS: Nekretnine koje prođu legalizaciju moći će da se prometuju i da budu sredstvo obezbeđenja

Viceguverner NBS: Nekretnine koje prođu legalizaciju moći će da se prometuju i da budu sredstvo obezbeđenja

Danas pre 7 minuta
Tabaković: Neizvesnost posebno oko NIS-a utiče da se ne podiže kreditni rejting

Tabaković: Neizvesnost posebno oko NIS-a utiče da se ne podiže kreditni rejting

RTV pre 6 minuta
Srbija kreće u razvoj nuklearne energije: Započeta prva faza formiranjem Radne grupe

Srbija kreće u razvoj nuklearne energije: Započeta prva faza formiranjem Radne grupe

Kurir pre 1 minut