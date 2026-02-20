Preminuo Erik Dejn, zvezda serije 'Uvod u anatomiju'
Američki glumac Erik Dejn, najpoznatiji po ulogama u serijama 'Uvod u anatomiju' i 'Euforija', preminuo je u 53. godini.
Glumac Erik Dejn, najpoznatiji po ulogama u serijama „Uvod u anatomiju" i „Euforija" preminuo u 53. godini, manje od godinu pošto je objavio da boluje od amiotrofične lateralne skleroze (ALS).
Dejn je u seriji „Euforija" tumačio Kala Džejkobsa, glavu porodice Džejkobs, dok je široj publici ostao upamćen kao doktor Mark Sloun, u dugogodišnjoj drami 'Uvod u anatomiju'.
Glumcu rođenom u Kaliforniji, prošle godine dijagnostikovan je ALS, najčešći oblik bolesti motornog neurona.
Pred kraj života intenzivno je ukazivao na važnost boljeg razumevanja ove teške bolesti i borbe protiv nje.
„Teška srca javljamo da Erik Dejn preminuo u četvrtak poslepodne, posle hrabre borbe sa ALS-om", ističe se u saopštenju njegove porodice.
Bio je u braku s glumicom i manekenkom Rebekom Gejhart, s kojom je imao dvoje dece.
U saopštenju porodice navodi se da je poslednje dane proveo okružen prijateljima, suprugom i ćerkama, Bili i Džordžijom, „koje su bile centar njegovog sveta“.
„Nedostajaće nam neizmerno i zauvek će živeti u našim srcima. Erik je voleo obožavaoce i beskrajno je zahvalan na ljubavi i podršci koju je dobijao“, navodi se u saopštenju.
Tokom karijere tumačio je Džejsona Dina u seriji „Čari", kao i kapetana Toma Čendlera u akcionoj drami „Poslednji brod".
Ostvario je i zapažene uloge u filmovima „Marli i ja", „Dan zaljubljenih" i „Burleska".
ALS, poznat i kao Lu Gerigova bolest, retko je degenarativno oboljenje koje dovodi do progresivne paralize mišića.
Bolest zahvata nervne ćelije u mozgu i kičmenoj moždini koje kontrolišu pokrete, usled čega oboleli postepeno gube sposobnost da samostalno govore, jedu, hodaju i dišu.
Prošlog leta, u intervjuu za mrežu ABC i emisiju „Dobro jutro Amerika", Dejn je rekao da ga je dijagnoza učinila „besnim".
„Oca sam izgubio dok sam bio jako mlad, a sada postoji verovatnoća da ću i ja biti oduzet mojim devojčicama dok su još veoma male", rekao je tada.
Njegov otac je izvršio samoubistvo kada je Dejn imao sedam godina.
Glumac je rođen 1972. godine u San Francisku, a televizijsku karijeru započeo je 1993. godine u seriji „Čudesne godine".
Kolege iz serije „Uvod u anatomiju" opraštaju se od Erika Dejna emotivnim porukama.
Kim Rejver, koja je u seriji tumačila Tedi Altman, prisetila se zajedničkih trenutaka sa snimanja.
„Tokom snimanja bi mu zaiskrile oči, a uz nestašan pogled izgovorio bi repliku sa savršenim komičarskim tajmingom koja bi vas oborila s nogu“, navela je ona.
Kevin Mekid koji igra traumatologa Ovena Hanta, na Instagramu je kratko poručio: „Počivaj u miru, druže.“
Od Dejna se oprostio i tvorac serije „Euforija", Sem Levinson, koji je za magazin „Varajeti“ izjavio: „Slomljen sam zbog gubitka našeg dragog prijatelja.“
„Raditi s njim bila je čast. Biti njegov prijatelj bio je dar“, dodao je Levinson.
