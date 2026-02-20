Preminuo Erik Dejn, zvezda serije ‘Uvod u anatomiju’

BBC News pre 51 minuta | Džesika Marfi

Getty Images Dejn je u aprilu 2025. objavio da boluje od amiotrofične lateralne skleroze (ALS).

Glumac Erik Dejn, najpoznatiji po ulogama u serijama „Uvod u anatomiju" i „Euforija" preminuo u 53. godini, manje od godinu pošto je objavio da boluje od amiotrofične lateralne skleroze (ALS).

Dejn je u seriji „Euforija" tumačio Kala Džejkobsa, glavu porodice Džejkobs, dok je široj publici ostao upamćen kao doktor Mark Sloun, u dugogodišnjoj drami 'Uvod u anatomiju'.

Glumcu rođenom u Kaliforniji, prošle godine dijagnostikovan je ALS, najčešći oblik bolesti motornog neurona.

Pred kraj života intenzivno je ukazivao na važnost boljeg razumevanja ove teške bolesti i borbe protiv nje.

„Teška srca javljamo da Erik Dejn preminuo u četvrtak poslepodne, posle hrabre borbe sa ALS-om", ističe se u saopštenju njegove porodice.

Bio je u braku s glumicom i manekenkom Rebekom Gejhart, s kojom je imao dvoje dece.

U saopštenju porodice navodi se da je poslednje dane proveo okružen prijateljima, suprugom i ćerkama, Bili i Džordžijom, „koje su bile centar njegovog sveta“.

„Nedostajaće nam neizmerno i zauvek će živeti u našim srcima. Erik je voleo obožavaoce i beskrajno je zahvalan na ljubavi i podršci koju je dobijao“, navodi se u saopštenju.

Tokom karijere tumačio je Džejsona Dina u seriji „Čari", kao i kapetana Toma Čendlera u akcionoj drami „Poslednji brod".

Ostvario je i zapažene uloge u filmovima „Marli i ja", „Dan zaljubljenih" i „Burleska".

Getty Images Dejn je igrao u drugoj sezoni seriji 'Uvod u anatomiju' tokom 2006. godine pre nego što je postao jedan od glavnih članova ekipe

ALS, poznat i kao Lu Gerigova bolest, retko je degenarativno oboljenje koje dovodi do progresivne paralize mišića.

Bolest zahvata nervne ćelije u mozgu i kičmenoj moždini koje kontrolišu pokrete, usled čega oboleli postepeno gube sposobnost da samostalno govore, jedu, hodaju i dišu.

Prošlog leta, u intervjuu za mrežu ABC i emisiju „Dobro jutro Amerika", Dejn je rekao da ga je dijagnoza učinila „besnim".

„Oca sam izgubio dok sam bio jako mlad, a sada postoji verovatnoća da ću i ja biti oduzet mojim devojčicama dok su još veoma male", rekao je tada.

Njegov otac je izvršio samoubistvo kada je Dejn imao sedam godina.

Glumac je rođen 1972. godine u San Francisku, a televizijsku karijeru započeo je 1993. godine u seriji „Čudesne godine".

Kolege iz serije „Uvod u anatomiju" opraštaju se od Erika Dejna emotivnim porukama.

Kim Rejver, koja je u seriji tumačila Tedi Altman, prisetila se zajedničkih trenutaka sa snimanja.

„Tokom snimanja bi mu zaiskrile oči, a uz nestašan pogled izgovorio bi repliku sa savršenim komičarskim tajmingom koja bi vas oborila s nogu“, navela je ona.

Kevin Mekid koji igra traumatologa Ovena Hanta, na Instagramu je kratko poručio: „Počivaj u miru, druže.“

Od Dejna se oprostio i tvorac serije „Euforija", Sem Levinson, koji je za magazin „Varajeti“ izjavio: „Slomljen sam zbog gubitka našeg dragog prijatelja.“

„Raditi s njim bila je čast. Biti njegov prijatelj bio je dar“, dodao je Levinson.

(BBC News, 02.20.2026)