UŽIVO: Kriza na Bliskom istoku Tramp razmatra ograničeni udar na Iran zbog nuklearnog sporazuma, piše WSJ

Euronews pre 14 minuta  |  Autor: Euronews Srbija, Tanjug
Sastanak Odbora za mir održan je juče u Vašingtonu, a zvaničnici su najavili da planiraju obuku i raspoređivanje novih prelaznih palestinskih policijskih snaga od 5.000 pripadnika u Gazi.

Rok je 60 dana i trebalo bi da omogući da sve frakcije u enklavi budu rasformirane. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu poručio je da neće biti obnove Pojasa Gaze bez demilitarizacije tog područja i razoružanja Hamasa. Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je da će ishod pregovora sa Iranom biti odlučen u narednih deset dana, dodajući da je vreme da se Iran pridruži u postizanju mira u regionu Bliskog istoka.
IranIzraelBliski IstokHamasVašingtonDonald TrampGazaPojas Gaze

