"Obama je izneo poverljive informacije o vanzemaljcima"! Tramp: To ne bi smeo da radi, napravio je veliku grešku

Kurir pre 4 sati  |  Agencije
"Obama je izneo poverljive informacije o vanzemaljcima"! Tramp: To ne bi smeo da radi, napravio je veliku grešku

Američki predsednik Donald Tramp optužio je danas nekadašnjeg predsednika te zemlje Baraka Obamu da je navodno otkrio poverljive informacije kada je nedavno rekao da vanzemaljci postoje. "Izneo je poverljive informacije, a to ne bi smeo da radi.

Napravio je veliku grešku", rekao je Tramp, prenosi Rojters. Na pitanje novinara da li zna da li vanzemaljci postoje ili ne, Tramp je rekao da "ne zna". Obama je prethodno rekao da vanzemaljci postoje, ali je odbacio odbacio teorije da se kriju u vojnoj bazi Oblast 51 u američkoj saveznoj državi Nevadi. "Stvarni su, ali ih nisam video. Nisu u Oblasti 51. Nema pozdemnog objekta, osim ako ne postoji ogromna zavera koja je to sakrila od predsednika Sjedinjenih
Otvori na kurir.rs

Povezane vesti »

Tramp: Obamina izjava o vanzemaljcima je otkrivanje poverljivih informacija

Tramp: Obamina izjava o vanzemaljcima je otkrivanje poverljivih informacija

Insajder pre 4 sati
Tramp se oglasio povodom Obamine izjave da su "vanzemaljci stvarni": "Odao je poverljive informacije, nije smeo to da uradi"

Tramp se oglasio povodom Obamine izjave da su "vanzemaljci stvarni": "Odao je poverljive informacije, nije smeo to da uradi"

Blic pre 4 sati
"Obamina izjava o vanzemaljcima je otkrivanje poverljivih informacija": Tramp besan na prethodnika

"Obamina izjava o vanzemaljcima je otkrivanje poverljivih informacija": Tramp besan na prethodnika

Telegraf pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Barak ObamaRojtersObamaDonald Trampvanzemaljcisad

Svet, najnovije vesti »

"To je veoma tužno" Oglasio se Tramp o hapšenju bivšeg princa Endrua: "Ja sam na neki način stručnjak"

"To je veoma tužno" Oglasio se Tramp o hapšenju bivšeg princa Endrua: "Ja sam na neki način stručnjak"

Blic pre 1 sat
Stravična eksplozija tokom proslave Ramazana! Najmanje 16 mrtvih u urušavanju stambene zgrade u Pakistanu! (video)

Stravična eksplozija tokom proslave Ramazana! Najmanje 16 mrtvih u urušavanju stambene zgrade u Pakistanu! (video)

Kurir pre 1 sat
Tramp pohvalio šefa češke diplomatije! Razlog - prepucavao se sa Hilari Klinton u Minhenu!

Tramp pohvalio šefa češke diplomatije! Razlog - prepucavao se sa Hilari Klinton u Minhenu!

Kurir pre 2 sata
Ponovo se proliva krv na svetoj zemlji: Izraelski naseljenici ubili američkog državljanina na Zapadnoj obali

Ponovo se proliva krv na svetoj zemlji: Izraelski naseljenici ubili američkog državljanina na Zapadnoj obali

Kurir pre 3 sata
Tim paleontologa u Sahari otkrio fosil dinosaurusa koji jede ribu

Tim paleontologa u Sahari otkrio fosil dinosaurusa koji jede ribu

Politika pre 3 sata