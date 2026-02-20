Tramp se oglasio povodom Obamine izjave da su "vanzemaljci stvarni": "Odao je poverljive informacije, nije smeo to da uradi"

Tramp se oglasio povodom Obamine izjave da su "vanzemaljci stvarni": "Odao je poverljive informacije, nije smeo to da uradi"

Obamina izjava u podkastu, u kojoj spominje vanzemaljce, izazvala je brojne reakcije i nove teorije zavere Ova razmena izjava pokrenula je rasprave o transparentnosti američke vlade o pitanjima vanzemaljaca Donald Tramp je ponovo u centru pažnje, ovog puta zbog optužbi na račun bivšeg predsednika Baraka Obame.

Prema Trampovim rečima, Obama je u nedavnom intervjuu otkrio "poverljive informacije o vanzemaljcima", što bi moglo predstavljati ozbiljan prekršaj. Ako su Trampove optužbe tačne, to bi moglo značiti da je Obama prekršio protokole o rukovanju poverljivim podacima. S druge strane, ovakve izjave dodatno podgrevaju teorije zavere i otvaraju pitanja o transparentnosti vlade prema javnosti. Tokom razgovora sa novinarima u predsedničkom avionu Air Force One, Tramp je
