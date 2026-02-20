"Obamina izjava o vanzemaljcima je otkrivanje poverljivih informacija": Tramp besan na prethodnika

Američki predsednik Donald Tramp optužio je nekadašnjeg predsednika te zemlje Baraka Obamu da je navodno otkrio poverljive informacije kada je nedavno rekao da vanzemaljci postoje. "Izneo je poverljive informacije, a to ne bi smeo da radi.

Napravio je veliku grešku", rekao je Tramp, prenosi Rojters. Na pitanje novinara da li zna da li vanzemaljci postoje ili ne, Tramp je rekao da "ne zna". Obama je prethodno rekao da vanzemaljci postoje, ali je odbacio odbacio teorije da se kriju u vojnoj bazi Oblast 51 u američkoj saveznoj državi Nevadi. "Stvarni su, ali ih nisam video. Nisu u Oblasti 51. Nema pozdemnog objekta, osim ako ne postoji ogromna zavera koja je to sakrila od predsednika Sjedinjenih