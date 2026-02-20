Preminuo Erik Dejn, zvezda serije Uvod u anatomiju

Glumac Erik Dejn, koji je stekao svetsku slavu ulogom doktora Marka Slouna u seriji „Uvod u anatomiju", preminuo je u 53. godini, prenosi En-Bi-Si..

Dejn je preminuo u četvrtak, 19. februara, samo deset meseci nakon što je javno saopštio da mu je dijagnostikovana amiotrofična lateralna skleroza (ALS), poznata i kao Lu Gerigova bolest. To je smrtonosna bolest koja pogađa nervni sistem. „Obaveštavamo vas da je Erik Dejn preminuo u četvrtak popodne nakon hrabre borbe sa ALS-om“, navela je porodica u saopštenju. Kako se dodaje, glumac je poslednje dane proveo okružen dragim prijateljima, suprugom i ćerkama. Od kada
