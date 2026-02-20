AMSS: Vožnja danas može biti otežana zbog padavina i jakog vetra

BEOGRAD - Poslednjeg radnog dana u nedelji i na početku vikenda očekuje se pojačan intenzitet saobraćaja na svim frekventnijim putnim pravcima, posebno na izlazima iz većih gradova, na putevima ka planinskim centrima i zimskim turističkim destinacijama, navodi se u saopštenju AMSS.

Vožnja tokom dana može biti usporena i otežana zbog padavina a u popodnevnim satima doći će do dodatnog zahlađenja, što će usloviti prelazak kiše u susnežicu i sneg. Vetar može dodatno usporavati vožnju, posebno na mostovima, nadvožnjacima i otvorenim deonicama. Na naplatnim stanicama na auto-putevima u Republici Srbiji nema zadržavanja vozila. Prema poslednjim informacijama Uprave granične Policije Republike Srbije na graničnim prelazima nema zadržavanja vozila na