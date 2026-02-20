Stravično: "Od početka rata u Ukrajini poginulo 684 dece": Olena Zelenska iznela šokantne podatke

Telegraf pre 5 sati  |  Telegraf.rs/Tanjug
Stravično: "Od početka rata u Ukrajini poginulo 684 dece": Olena Zelenska iznela šokantne podatke

Olena Zelenska, supruga ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog, izjavila je da je od početka rata u toj zemlji poginulo 684 dece! Ona je to rekla učestvujući onlajn u posebnoj debati Evropskog ekonomskog i socijalnog komiteta, na kojoj je govorila o posledicama rata za ukrajinsku decu. "To su četiri godine borbe za život.

Četiri godine je mnogo čak i za odraslu osobu, a za milione ukrajinske dece to je skoro celo detinjstvo. Preko 2.000 dece je povređeno tokom tih godina", rekla je Zelenska, preneo je Ukrinform. Prema njenim rečima, čak ni dečije bolnice danas nisu bezbedno mesto, jer ih, kako je navela, "Rusija koristi kao metu". "Rusija je već oštetila preko 800 medicinskih ustanova u našoj zemlji", rekla je Zelenska. Ona je napomenula da je "situacija još teža za decu koju je
