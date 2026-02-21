Hitno upozorenje za Srbe! Upravo se oglasilo Ministarstvo spoljnih poslova: "Što pre napustite Iran"

Blic pre 2 sata
Hitno upozorenje za Srbe! Upravo se oglasilo Ministarstvo spoljnih poslova: "Što pre napustite Iran"
Američki vojnici su evakuisani iz baza u Kataru i Bahreinu Više iranskih zvaničnika je najavilo da će, ako Iran bude napadnut, odgovoriti napadom na američke ciljeve Zbog povećanih tenzija i rizika od pogoršanja bezbednosne situacije, svim građanima Srbije koji se nalaze u Islamskoj Republici Iran preporučuje se da što pre napuste zemlju, saopštilo je večeras Ministarstvo spoljnih poslova Srbije. Američki predsednik Donald Tramp izjavio je ranije danas da razmatra
Danas pre 1 sat
Blic pre 3 sata
Danas pre 7 sati
Politika pre 20 minuta
Politika pre 20 minuta
Blic pre 1 sat
Kurir pre 1 sat
Politika pre 1 sat