Ministarstvo spoljnih poslova preporučilo građanima Srbije da napuste Iran zbog rizika od pogoršanja bezbednosne situacije

Danas pre 19 minuta  |  Beta
Ministarstvo spoljnih poslova preporučilo je građanima Srbije koji se trenutno nalaze u Iranu da što pre napuste tu zemlju.

Ministarstvo spoljnih poslova preporučilo je građanima Srbije koji se trenutno nalaze u Iranu da što pre napuste tu zemlju.

U saopštenju ministarstva navodi se da to čine zbog „povećanih tenzija i rizika od pogoršanja bezbednosne situacije“ u Iranu. Predsednk SAD Donald Tramp upozorio je danas da su mogući ograničeni udari na Iran dok je iranski šef diplomatije rekao da Teheran očekuje da će imati predlog sporazuma narednih nekoliko dana posle nuklearnih pregovora sa SAD. U odgovoru na pitanje novinara o tome da li bi SAD mogle da sprovedu ograničene vojne akcije dok zemlje pregovaraju
