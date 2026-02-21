Ukloniće Endrjua iz kraljevske linije nasleđivanja?

Britanska vlada razmatra uvođenje zakona za uklanjanje bivšeg engleskog princa Endrjua Mauntbaten-Vindzora iz linije kraljevskog nasleđivanja, piše BBC, a prenosi N1.

Ovaj potez, koji bi sprečio Endrjua da ikada postane kralj, usledio bi nakon završetka policijske istrage, prenosi BBC. Brat kralja Čarlsa Trećeg ostaje osmi u redu za tron, uprkos tome što su mu oduzete titule, uključujući i „princa“, prošlog oktobra usred pritiska zbog njegovih veza sa Džefrijem Epstinom. Bivši princ pušten je sinoć na slobodu, jedanaest sati nakon hapšenja, zbog sumnje za nedolično ponašanje u javnoj funkciji. On je dosledno i uporno negirao