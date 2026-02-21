Objavljeni snimci, Iran je spreman za rat! Utvrđuju se bunkeri, vojne baze, ukopavaju strateški objekti, nuklearna postrojenja stavljaju u "sarkofage" (video)

Kurir pre 2 sata  |  CNN/Preneo: V.M.)
Objavljeni snimci, Iran je spreman za rat! Utvrđuju se bunkeri, vojne baze, ukopavaju strateški objekti, nuklearna postrojenja…

Kako Sjedinjene Američke Državenastavljaju značajno gomilanje snaga na Bliskom istoku, Iranpreduzima korake da pokaže spremnost za rat, uključujući jačanje svojih nuklearnih postrojenja i obnovu fabrika za proizvodnju raketa.

Iranski i američki pregovarači održali su indirektne razgovore u Ženevi u trajanju od tri i po sata u utorak, ali bez jasnog rešenja. Glavni pregovarač s iranske strane Abas Aragči izjavio je da su obe strane postigle dogovor o "vodećim principima", dok je američki potpredsednik Džej Di Vens rekao da Iran nije razumeo "crvene linije" postavljene od strane američkog predsednika Donalda Trampa. I pored pregovora, Beloj kući je rečeno da bi američka vojska mogla da
Otvori na kurir.rs

Povezane vesti »

Tramp zapretio vojnim udarom! Otkucava sat za Iran, svet strepi od onoga što sledi u narednih 10 dana: "Desiće se loše stvari"…

Tramp zapretio vojnim udarom! Otkucava sat za Iran, svet strepi od onoga što sledi u narednih 10 dana: "Desiće se loše stvari"

Blic pre 1 sat
Ministarstvo spoljnih poslova upozorilo građane Srbije da što pre napuste Iran

Ministarstvo spoljnih poslova upozorilo građane Srbije da što pre napuste Iran

NIN pre 2 sata
Niz poteza dokazuje: Iran se priprema za obranu od mogućeg američkog napada

Niz poteza dokazuje: Iran se priprema za obranu od mogućeg američkog napada

SEEbiz pre 2 sata
Tramp žestoko preti vojnim napadom na Iran: Priprema se jasan odgovor, oglasile se i Ujedinjene nacije

Tramp žestoko preti vojnim napadom na Iran: Priprema se jasan odgovor, oglasile se i Ujedinjene nacije

Mondo pre 3 sata
Aksios: Tramp razmatra opcije za Iran, od „simboličnog” obogaćivanja do vojne akcije

Aksios: Tramp razmatra opcije za Iran, od „simboličnog” obogaćivanja do vojne akcije

Politika pre 4 sati
Sprema se atentat na Hamneja

Sprema se atentat na Hamneja

B92 pre 4 sati
Amerika razmatra atentat na Hamneija: "Čak ni Tramp ne zna koja će opcija na kraju biti izabrana"

Amerika razmatra atentat na Hamneija: "Čak ni Tramp ne zna koja će opcija na kraju biti izabrana"

Večernje novosti pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

IranIzraelBliski IstokBela kućaDonald Trampamerikasad

Svet, najnovije vesti »

Hiljade domaćinstava i dalje bez struje posle snežnog nevremena u severoistočnoj Sloveniji

Hiljade domaćinstava i dalje bez struje posle snežnog nevremena u severoistočnoj Sloveniji

Insajder pre 7 minuta
Neredi u Tirani: 52 privedenih nakon protesta opozicije, 17 uhapšeno (video)

Neredi u Tirani: 52 privedenih nakon protesta opozicije, 17 uhapšeno (video)

IndeksOnline pre 8 minuta
Dekanka FPN: Očigledna namera režima da oteža rad N1 i Nove, i u EU je svima jasno šta se događa

Dekanka FPN: Očigledna namera režima da oteža rad N1 i Nove, i u EU je svima jasno šta se događa

Danas pre 3 minuta
Izrael napao Liban, ima mrtvih: Hamas koristio meštane kao živi štit

Izrael napao Liban, ima mrtvih: Hamas koristio meštane kao živi štit

Blic pre 8 minuta
Emanuel Makron prvi pozdravio ukidanje Trampovih carina! Francuska će razmotriti posledice

Emanuel Makron prvi pozdravio ukidanje Trampovih carina! Francuska će razmotriti posledice

Blic pre 8 minuta