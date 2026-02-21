Hapšenje bivšeg princa Endrua i veze sa Epstinom: Najveća kriza britanske monarhije u više vekova

NIN pre 46 minuta  |  Beta
Hapšenje bivšeg princa Endrua i veze sa Epstinom: Najveća kriza britanske monarhije u više vekova

Britanska kraljevska porodica suočava se sa najvećom krizom monarhije za više vekova zbog hapšenja brata kralja Čarlsa Trećeg, bivšeg princa Endrua, zbog optužbi vezanih za njegove veze sa pokojnim američkim seksualnim prestupnikom Džefrijem Epstinom.

U četrvtak je bivši princ Endru bio uhapšen i ispitivan više od 11 sati u policiji koja je pretresla kraljevska imanja, a mediji su beskrajno komentarisali američki seksualni skandal koji se proširio do Bakingemske palate. Za to vreme kralj je sedeo u prvom redu prvog dana Londonskog fešn vika, kraljica Kamila prisustvovala podnevnom koncertu, a princeza Ana posetila jedan - zatvor. Njihova odluka da nastave normalne kraljevske obaveze bila je više nego primer
