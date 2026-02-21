Na današnji dan: Đinđić postao gradonačelnik Beograda, u SAD ubijen Malkolm X

Pregled najznačajnijih događaja na današnji dan, 21. februar, u svetu i kod nas.

1437 - U manastiru u Pertu (Škotska) ubijen je škotski kralj Džejms I. Zaveru su pripremili pripadnici visokog plemstva da bi sprečili kralja da učvrsti svoju vlast i smanji njihov uticaj na vođenje državnih poslova. 1513 - Umro je papa Julije II, zaštitnik umetnosti i umetnika. Tokom njegovog pontifikata (od 1503) Papska država je postala centar umetnosti i kulture. Po papinoj narudžbi Mikelanđelo je oslikao Sikstinsku kapelu, Rafaelo Santi njegove privatne odaje,