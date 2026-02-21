Na današnji dan, 21. februar

B92 pre 2 sata
Na današnji dan, 21. februar

Danas je subota, 21. februar. Ovo su istorijski događaji koji su obeležili današnji datum.

1437 - Škotskog kralja Džejmsa I ubili su zaverenici, sprečivši tako njegov pokušaj da suzbije uticaj visokog plemstva na vođenje državnih poslova. Na presto Škotske stupio je 1406. ali je stvarno vladao od 1424. kad su ga Englezi pustili iz zatvora. Uspeo je da ojača kraljevsku vlast, posebno u oblasti sudstva, ali i uprave, čime je izazvao žestok otpor plemstva, što ga je na kraju koštalo i prestola i glave. Pretpostavlja se da je on autor poeme "Kraljevska
Otvori na b92.net

Povezane vesti »

Vremeplov: Protestni miting zbog priznavanja nelegalno proglašene nezavisnosti tzv. Kosova

Vremeplov: Protestni miting zbog priznavanja nelegalno proglašene nezavisnosti tzv. Kosova

RTV pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Škotska

Društvo, najnovije vesti »

Voz naleteo na pešaka na pruzi Subotica-Beograd: saobraćaj prekinut

Voz naleteo na pešaka na pruzi Subotica-Beograd: saobraćaj prekinut

Blic pre 1 sat
Vremeplov: Protestni miting zbog priznavanja nelegalno proglašene nezavisnosti tzv. Kosova

Vremeplov: Protestni miting zbog priznavanja nelegalno proglašene nezavisnosti tzv. Kosova

RTV pre 1 sat
Dekan novosadskog Filozofskog fakulteta negira da je odbio da na dnevni red sednice Nastavno-naučnog veća uvrsti zahtev za…

Dekan novosadskog Filozofskog fakulteta negira da je odbio da na dnevni red sednice Nastavno-naučnog veća uvrsti zahtev za njegovu smenu

Danas pre 2 sata
Oblačno i hladno, na planinama slab sneg

Oblačno i hladno, na planinama slab sneg

Nova pre 1 sat
ANEM: Saradnik Centra za društvenu stabilnost postao urednik 11. lokalnog portala koji je osnovala ista firma

ANEM: Saradnik Centra za društvenu stabilnost postao urednik 11. lokalnog portala koji je osnovala ista firma

Danas pre 2 sata