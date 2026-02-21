Ministarstvo spoljnih poslova pozvalo građane Srbije da što pre napuste Iran

Ministarstvo spoljnih poslova pozvalo građane Srbije da što pre napuste Iran

Zbog povećanih tenzija i rizika od pogoršanja bezbednosne situacije, svim građanima Srbije koji se nalaze u Islamskoj Republici Iran preporučuje se da što pre napuste zemlju, saopštilo je večeras Ministarstvo spoljnih poslova Srbije.

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je ranije danas da razmatra ograničeni vojni udar kako bi izvršio pritisak na Iran da potpiše nuklearni sporazum. Njujork tajms je javio da su stotine američkih vojnika evakuisane su iz baze Al Udeid u Kataru, navodeći da se taj potez smatra merom predostrožnosti pred potencijalni američki napad na Iran. Kako su rekli neimenovani zvaničnici, američki vojnici su evakuisani i iz baza u Bahreinu u kojima se nalazi Peta flota
Ključne reči

IranNjujorkKatarDonald Trampsrbijapolitika

