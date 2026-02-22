Stiže toplije vreme, temperature do 17 stepeni

U Srbiji će u ponedeljak, 23. februara, biti umereno do potpuno oblačno, malo toplije i suvo vreme, samo na jugu Srbije ujutro vedro uz slab mraz, dok će temperature biti od minus tri do 17 stepeni, saopštio je danas Republički hidrometeorološki zavod. Duvaće slab i umeren vetar, zapadnih pravaca, dok se krajem dana i u toku noći na severu očekuje jače naoblačenje sa kišom. Od srede pa do kraja naredne nedelje biće suvo vreme sa sunčanim intervalima, uz porast