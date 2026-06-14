Jaćimović: Sutra idem u zatvor

Autoprevoznik Milomir Jaćimović sutra bi trebalo da se javi na izdržavanje zatvorske kazne u Klisi, nakon što su mu, kako tvrdi, novčane kazne preinačene u zatvor. Za N1 kaže da od odluke ne odustaje, jer smatra da kazne nije počinio

Novosadski Pokret Bravo obavestio je javnost da će se autoprevoznik Milomir Jaćimović u ponedeljak, 15. juna javiti na izdržvanje zatvorske kazne jer je, kako su naveli u objavi na društvenim mrežama, prelomio i rekao jedno veliko ne besmislenim prijavama, a reč je o desetinama njih, uglavnom prekršajnih i manjim delom krivičnih. Uprkos tome što ga je Pokret Bravo pozvao da ne ide u zatvor, Jaćimović za N1 kaže da postaje pri svojoj odluci. „Odlučio sam se iz