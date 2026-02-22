Olenik: EU nam uvodi sankcije, kakvi klasteri?

N1 Info pre 4 sati  |  N1 Beograd
Olenik: EU nam uvodi sankcije, kakvi klasteri?

Advokat i potpredsednik Lige socijaldemokrata Vojvodine Aleksandar Olenik ocenio je da će Evropska unija pre uvesti sankcije Srbiji, nego što će otvoriti novi klaster u pristupnim pregovorima.

Olenik je, reagujući na izjavu šef misije Srbije pri EU i rukovodioca Operativnog tima za pristupanje Uniji Danijela Apostolovića da klaster 3 neće biti otvoren dok se ne reši pitanje tzv. "Mrdićevih zakona", na mreži X napisao da je obmana o evropskom putu Srbije pod vlašću Aleksandra Vučića trajala 13 godina. Obmana o evropskom putu Srbije pod vlašću @avucic je trajala 13 godi. Mrdićevi zakoni i smena Aleksandre Subotić direktorke UM, znače ubrzano gašenje
Otvori na rs.n1info.com

Povezane vesti »

„Mrdićevi zakoni“ kao kočnica ka EU: Šta će biti sa klasterom tri

„Mrdićevi zakoni“ kao kočnica ka EU: Šta će biti sa klasterom tri

Vreme pre 2 sata
"Kamen spoticanja pravosudni zakoni" Apostolović: Do juna ispuniti obaveze na putu ka EU, apsolutno ima volje i energije

"Kamen spoticanja pravosudni zakoni" Apostolović: Do juna ispuniti obaveze na putu ka EU, apsolutno ima volje i energije

Blic pre 6 sati
Apostolović: Do juna ispuniti obaveze na putu ka EU, kamen spoticanja pravosudni zakoni

Apostolović: Do juna ispuniti obaveze na putu ka EU, kamen spoticanja pravosudni zakoni

NIN pre 6 sati
Da li će im ovo proći: Brisel od Beograda hoće usaglašavanje spoljne i bezbedonosne politike...

Da li će im ovo proći: Brisel od Beograda hoće usaglašavanje spoljne i bezbedonosne politike...

Pravda pre 6 sati
Šef misije Srbije pri EU: Nema otvaranja klastera tri dok se pitanje pravosudnih zakona ne reši

Šef misije Srbije pri EU: Nema otvaranja klastera tri dok se pitanje pravosudnih zakona ne reši

Slobodna Evropa pre 7 sati
Apostolović: Do juna ispuniti obaveze na putu ka EU, kamen spoticanja pravosudni zakoni

Apostolović: Do juna ispuniti obaveze na putu ka EU, kamen spoticanja pravosudni zakoni

RTV pre 8 sati
Apostolović: Zbog Mrdićevih zakona ništa od klastera tri u pregovorima sa EU

Apostolović: Zbog Mrdićevih zakona ništa od klastera tri u pregovorima sa EU

Beta pre 7 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićEvropska UnijaVojvodinaEUSrbija i EUAleksandar OlenikTrajalTrayal

Politika, najnovije vesti »

Đurđev: Rat ventilima ili ko ne kontroliše naftu, taj je kontrolisan

Đurđev: Rat ventilima ili ko ne kontroliše naftu, taj je kontrolisan

Euronews pre 5 minuta
Tema jutra: Srbija u jednoj vrsti neobjavljenog vanrednog stanja

Tema jutra: Srbija u jednoj vrsti neobjavljenog vanrednog stanja

N1 Info pre 55 minuta
Korać: Raspoloženje građana je faktor na koji vlast ne računa

Korać: Raspoloženje građana je faktor na koji vlast ne računa

Danas pre 1 sat
Ponoš: „Vučić je zapadnim sagovornicima rekao da će izbori biti u decembru”

Ponoš: „Vučić je zapadnim sagovornicima rekao da će izbori biti u decembru”

Nova pre 30 minuta
Dodik objavio kako radi čučnjeve! Trening obavio u prirodi, pa poručio: "Nikad u boljoj formi!" (video)

Dodik objavio kako radi čučnjeve! Trening obavio u prirodi, pa poručio: "Nikad u boljoj formi!" (video)

Kurir pre 14 minuta