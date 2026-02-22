Olenik: EU nam uvodi sankcije, kakvi klasteri?

Advokat i potpredsednik Lige socijaldemokrata Vojvodine Aleksandar Olenik ocenio je da će Evropska unija pre uvesti sankcije Srbiji, nego što će otvoriti novi klaster u pristupnim pregovorima.

Olenik je, reagujući na izjavu šef misije Srbije pri EU i rukovodioca Operativnog tima za pristupanje Uniji Danijela Apostolovića da klaster 3 neće biti otvoren dok se ne reši pitanje tzv. "Mrdićevih zakona", na mreži X napisao da je obmana o evropskom putu Srbije pod vlašću Aleksandra Vučića trajala 13 godina. Obmana o evropskom putu Srbije pod vlašću @avucic je trajala 13 godi. Mrdićevi zakoni i smena Aleksandre Subotić direktorke UM, znače ubrzano gašenje