Apostolović: Zbog Mrdićevih zakona ništa od klastera tri u pregovorima sa EU

Šef misije Srbije pri Evropskoj uniji (EU) i rukovodilac Operativnog tima za pristupanje EU Danijel Apostolović izjavio je danas da je "Brisel i dalje kritičan kad je reč o usvojenom setu pravosudnih zakona", poznatih kao Mrdićevi zakoni, navodeći da odatle poručuju da je neophodno da se to pitanje što pre reši.

"Čuli ste to i od predsednika Vučića koji je u Minhenu imao sastanke sa predsednikom Evropskog saveta Antonijom Koštom i komesarkom Martom Kos. Jedna od ključnih zamerki, ne ulazeći u suštinu, jeste i procedura. Dakle, kao država u procesu pristupnih pregovora bili smo u obavezi najpre da zatražimo mišljenje Venecijanske komisije, a potom da sve zakone pošaljemo Evropskoj komisiji na konačno 'zeleno svetlo'", rekao je Apostolović za Radio televiziju Srbije (RTS).

Dodao je da je "predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić uputila zahtev za urgentnim mišljenjem Venecijanske komisije i čim budemo dobili to mišljenje postupićemo po njemu".

"Važno je da se ovo pitanje reši što pre, jer nam je kamen spoticanja u procesu pristupnih pregovora. Priča oko otvaranja klastera tri se neće vratiti na dnevni red dok se ovo pitanje ne reši", naveo je Apostolović, koji je u petak u Vladi Srbije predsedavao sastankom sa predstavnicima Evropske komisije.

Venecijanska komisija je saopštila da će hitno mišljenje o nedavnim izmenama pravosudnih zakona u Srbiji, koje je zatražila Brnabić, biti podneto na usvajanje na plenarnoj sednici tog savetodavnog tela Saveta Evrope u junu.

