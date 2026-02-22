Da li će im ovo proći: Brisel od Beograda hoće usaglašavanje spoljne i bezbedonosne politike...

Pravda pre 4 sati  |  RT Balkan
Da li će im ovo proći: Brisel od Beograda hoće usaglašavanje spoljne i bezbedonosne politike...

Ambasador Srbije pri Evropskoj uniji i šef Operativnog tima Danijel Apostolović ocenio je danas da postoji volja i energija kao nikada do sada da se realizuju postavljeni ciljevi na evropskom putu Srbije. Istakao je da je Brisel i dalje kritičan prema setu pravosudnih zakona, kao i da je važno da se to pitanje reši što pre, kako bi se klaster 3 vratio na dnevni red.

On je naveo da ispunjavanje svih obaveza iz oblasti vladavine prava do juna ostaje ključni cilj Srbije na putu ka Evropskoj uniji. "Ključna poruka za mene je cilj koji je predsednik Vučić postavio, a to je da se sve obaveze iz oblasti vladavine prava ispune do juna. Tu je dosta zakona, veliki broj strateških dokumenata, ali i dokaz primene zakona", rekao je Apostolović za RTS. Poručio je da se poseban akcenat stavlja na ispunjavanje preostalih preporuka ODIHR-a.
Otvori na pravda.rs

Povezane vesti »

„Mrdićevi zakoni“ kao kočnica ka EU: Šta će biti sa klasterom tri

„Mrdićevi zakoni“ kao kočnica ka EU: Šta će biti sa klasterom tri

Vreme pre 38 minuta
Olenik: EU nam uvodi sankcije, kakvi klasteri?

Olenik: EU nam uvodi sankcije, kakvi klasteri?

N1 Info pre 2 sata
"Kamen spoticanja pravosudni zakoni" Apostolović: Do juna ispuniti obaveze na putu ka EU, apsolutno ima volje i energije

"Kamen spoticanja pravosudni zakoni" Apostolović: Do juna ispuniti obaveze na putu ka EU, apsolutno ima volje i energije

Blic pre 5 sati
Apostolović: Do juna ispuniti obaveze na putu ka EU, kamen spoticanja pravosudni zakoni

Apostolović: Do juna ispuniti obaveze na putu ka EU, kamen spoticanja pravosudni zakoni

NIN pre 5 sati
Šef misije Srbije pri EU: Nema otvaranja klastera tri dok se pitanje pravosudnih zakona ne reši

Šef misije Srbije pri EU: Nema otvaranja klastera tri dok se pitanje pravosudnih zakona ne reši

Slobodna Evropa pre 5 sati
Apostolović: Do juna ispuniti obaveze na putu ka EU, kamen spoticanja pravosudni zakoni

Apostolović: Do juna ispuniti obaveze na putu ka EU, kamen spoticanja pravosudni zakoni

RTV pre 6 sati
Apostolović: Zbog Mrdićevih zakona ništa od klastera tri u pregovorima sa EU

Apostolović: Zbog Mrdićevih zakona ništa od klastera tri u pregovorima sa EU

Beta pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

RTSEvropska UnijaBrisel

Politika, najnovije vesti »

„Mrdićevi zakoni“ kao kočnica ka EU: Šta će biti sa klasterom tri

„Mrdićevi zakoni“ kao kočnica ka EU: Šta će biti sa klasterom tri

Vreme pre 38 minuta
Vučević: Neće se dozvoliti kamenovanje i vređanje vladika naše crkve

Vučević: Neće se dozvoliti kamenovanje i vređanje vladika naše crkve

Euronews pre 38 minuta
Obijena crkva u Gornjoj Gušterici kod Prištine Napadači obili vrata, uzeli novac i sve ispreturali! Sveštenik Vukomanović…

Obijena crkva u Gornjoj Gušterici kod Prištine Napadači obili vrata, uzeli novac i sve ispreturali! Sveštenik Vukomanović: Meta su i kuće pravoslavaca

Kurir pre 14 minuta
"Presuda Tačiju i ekipi biće osuđujuća" Porodice traže pravdu za žrtve i nestale: "Moguće je da se kroz izvedene dokaze…

"Presuda Tačiju i ekipi biće osuđujuća" Porodice traže pravdu za žrtve i nestale: "Moguće je da se kroz izvedene dokaze pronađu oni koji su decenijama na listi nestalih"

Blic pre 1 sat
Vojni savez Šiptara i Hrvata sve jači: Evo šta se iza brega valja - Drecun upozorava!

Vojni savez Šiptara i Hrvata sve jači: Evo šta se iza brega valja - Drecun upozorava!

Pravda pre 1 sat