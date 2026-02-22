Tramp poslao bolnički brod na Grenland: „Ne, hvala“, odgovorio premijer Nilsen

Nedeljnik pre 2 sata
Tramp poslao bolnički brod na Grenland: „Ne, hvala“, odgovorio premijer Nilsen

Grenland je saopštio da mu nije potrebna medicinska pomoć drugih država, nakon što je američki predsednik Donald Tramp objavio da šalje bolnički brod u ovu autonomnu teritoriju Danske, koju već duže vreme želi da pripoji SAD, piše Guardian.

Tramp je u subotu na svojoj mreži Truth Social naveo da Grenlanđani ne dobijaju zdravstvenu zaštitu koja im je potrebna i poručio da će poslati „veliki bolnički brod“ kako bi se zbrinuli „mnogi bolesni ljudi o kojima se tamo ne vodi računa“. Ponuda je, međutim, brzo i učtivo odbijena iz glavnog grada Nuka. „Ne, hvala“, napisao je grenlandski premijer Jens-Frederik Nilsen na Fejsbuku. Naglasio je da Grenland ima javni zdravstveni sistem u kojem je lečenje besplatno
